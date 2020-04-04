Esnaftan tam destek geldi

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ziyaret etti. Aliağa Belediyesi’nin pazaryerlerinde halk sağlığı açısından aldığı tedbirleri desteklediklerini belirten Faysal Acar, “Bu süreçte esnafımızı temsil etmeyen birkaç protestocunun konuyu yanlış algılayarak tatsız birkaç söylemi olmuştur. Bunu kınıyoruz ve tasvip etmiyoruz” dedi. Başkan Acar da, “Esnafımız mağdur olmadan hem de halkımızın sağlığını tehlikeye atmadan pazaryerlerinde bu süreci nasıl en olumlu şekilde geçirebiliriz ona gayret ediyoruz” diye konuştu.