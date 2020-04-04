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    HaberlerEge Haberleri Esnaftan tam destek geldi
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    04.04.2020 - 00:01 |

    Esnaftan tam destek geldi

    Esnaftan tam destek geldi

    İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ziyaret etti. Aliağa Belediyesi’nin pazaryerlerinde halk sağlığı açısından aldığı tedbirleri desteklediklerini belirten Faysal Acar, “Bu süreçte esnafımızı temsil etmeyen birkaç protestocunun konuyu yanlış algılayarak tatsız birkaç söylemi olmuştur. Bunu kınıyoruz ve tasvip etmiyoruz” dedi. Başkan Acar da, “Esnafımız mağdur olmadan hem de halkımızın sağlığını tehlikeye atmadan pazaryerlerinde bu süreci nasıl en olumlu şekilde geçirebiliriz ona gayret ediyoruz” diye konuştu.

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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    Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
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