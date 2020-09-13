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    HaberlerEge Haberleri Esnaftan yenileme işlerine teşekkür
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    13.09.2020 - 07:00 |

    Esnaftan yenileme işlerine teşekkür

    Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kurulduğu günden bu yana ilk kez geniş kapsamlı yenileme ve düzenleme çalışmalarının yapıldığı Efes Alt Kapı esnafını ziyaret etti.

    Esnaftan yenileme işlerine teşekkür

    Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kurulduğu günden bu yana ilk kez geniş kapsamlı yenileme ve düzenleme çalışmalarının yapıldığı Efes Alt Kapı esnafını ziyaret etti. Çarşıda öncelikli olarak taş döşemesi yapıldı. Yapılan taş döşemesiyle yol yenilenirken, su basma riski de ortadan kaldırılmış oldu. Turistlerin daha rahat alışveriş yapabilmesi için gölgelikler yapıldı. Gediz Elektrik tarafından elektrik hatları yer altına alındı.

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