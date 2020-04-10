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    HaberlerEge Haberleri Eşrefpaşa Hastanesi’nde özel koruma
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    10.04.2020 - 00:02 |

    Eşrefpaşa Hastanesi’nde özel koruma

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Kovid-19 şüphesiyle hastaneye gelenlerin testleri yapılırken bulaş ihtimalini azaltmak için farklı bir yöntem geliştirdi. Hastane yönetimi bir güvenlik kabinini, hastalardan örnek almak için sağlık kabinine dönüştürdü.

    Eşrefpaşa Hastanesi’nde özel koruma

    Salgın başladıktan sonra hastane personeliyle hastaların temasını en aza indirecek önlemler aldıklarını dile getiren Başhekim Ali Serdar Pedükcoşkun, “Sağlıkçıların, kollarını kullanabilmeleri için iki alan açıldı. Hasta, kabinin dış kısmında duruyor, doktorlar ise iç kısımda. Her hastadan sonra kabin havalandırılıyor, bütün yüzeyler dezenfekte ediliyor” dedi

    Şüpheli durumlarda, hastane bünyesindeki izolasyon servisinde hastaları tedavi altına aldıklarını sözlerine ekleyen Pedükcoşkun, “Her türlü donanımımız var. Hiç bir vatandaşımız bu konuda endişeye kapılmasın” dedi.

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