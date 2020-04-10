10.04.2020 - 00:02 |
Eşrefpaşa Hastanesi’nde özel koruma
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Kovid-19 şüphesiyle hastaneye gelenlerin testleri yapılırken bulaş ihtimalini azaltmak için farklı bir yöntem geliştirdi. Hastane yönetimi bir güvenlik kabinini, hastalardan örnek almak için sağlık kabinine dönüştürdü.
Salgın başladıktan sonra hastane personeliyle hastaların temasını en aza indirecek önlemler aldıklarını dile getiren Başhekim Ali Serdar Pedükcoşkun, “Sağlıkçıların, kollarını kullanabilmeleri için iki alan açıldı. Hasta, kabinin dış kısmında duruyor, doktorlar ise iç kısımda. Her hastadan sonra kabin havalandırılıyor, bütün yüzeyler dezenfekte ediliyor” dedi
Şüpheli durumlarda, hastane bünyesindeki izolasyon servisinde hastaları tedavi altına aldıklarını sözlerine ekleyen Pedükcoşkun, “Her türlü donanımımız var. Hiç bir vatandaşımız bu konuda endişeye kapılmasın” dedi.
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