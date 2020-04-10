Eşrefpaşa Hastanesi’nde özel koruma

Salgın başladıktan sonra hastane personeliyle hastaların temasını en aza indirecek önlemler aldıklarını dile getiren Başhekim Ali Serdar Pedükcoşkun, “Sağlıkçıların, kollarını kullanabilmeleri için iki alan açıldı. Hasta, kabinin dış kısmında duruyor, doktorlar ise iç kısımda. Her hastadan sonra kabin havalandırılıyor, bütün yüzeyler dezenfekte ediliyor” dedi

Şüpheli durumlarda, hastane bünyesindeki izolasyon servisinde hastaları tedavi altına aldıklarını sözlerine ekleyen Pedükcoşkun, “Her türlü donanımımız var. Hiç bir vatandaşımız bu konuda endişeye kapılmasın” dedi.