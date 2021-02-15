15.02.2021 - 00:03 |
Eşsiz eserler ay boyunca beğenide
Milattan önce 5. ve 6. yüzyıllarda sanatçıların eşsiz resimleriyle süslediği parfüm şişeleri, İzmir Arkeoloji Müzesi’nde ilk kez ziyaretçilerle buluşacak. Antik Yunan dünyasında “kırmızı figür” olarak bilinen yöntemle üretilip yağ ve parfüm kapları olarak kullanılan eserlerin, 2 bin 600 yıl önce Atina’daki Çömlekçiler Çarşısı’nda işlendiği belirlendi.
Atinalı kadın, kuğu, mitolojik varlıklar gibi zarif öğelerle süslenen kaplar, Menemen’deki Neonteikhos Antik Kenti ve Seferihisar’daki kazılarda çıkarıldı. Eserlerin şubat ayı boyunca sergileneceğini belirten Müze Müdürü Hünkar Keser, “Değerli kokular çok az bulunur ama milattan önce yaşamış bir sanatçının eserine paha biçilemez” dedi. l EFSUN ERBALABAN YILMAZ AA