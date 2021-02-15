Eşsiz eserler ay boyunca beğenide

Atinalı kadın, kuğu, mitolojik varlıklar gibi zarif öğelerle süslenen kaplar, Menemen’deki Neonteikhos Antik Kenti ve Seferihisar’daki kazılarda çıkarıldı. Eserlerin şubat ayı boyunca sergileneceğini belirten Müze Müdürü Hünkar Keser, “Değerli kokular çok az bulunur ama milattan önce yaşamış bir sanatçının eserine paha biçilemez” dedi. l EFSUN ERBALABAN YILMAZ AA