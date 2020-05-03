Eşsiz manzaraya karşı denizde izole yaşam

MUĞLA’NIN Marmaris ilçesinde, koronavirüslü günlerde deniz tutkunları yat ve özel yapım yelkenlilerinde yaşamlarını izole sürdürüyor. İngiliz bir iş insanına ait 40 metrelik ve 20 milyon dolar değerindeki yatta yardımcı kaptan Mustafa Sönmez (35), “Bu kötü dönemlerde mümkün olduğunca herkes evinde kalsın” dedi. Yat sahibi İlker Dönmez (38) de, “Yasaklar boyunca ihtiyaçlarımızın karşılanması ile ilgili bir sorunumuz yok. Herkes elinden geldiğince zor günleri atlatmak için izole olsun” diye konuştu. l DHA