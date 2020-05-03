BİST101.110-0.48EURO7.710.85USD7.010.35ALTIN383.451.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Eşsiz manzaraya karşı denizde izole yaşam
    ABONE OL
    03.05.2020 - 00:03 |

    Eşsiz manzaraya karşı denizde izole yaşam

    Eşsiz manzaraya karşı denizde izole yaşam

    MUĞLA’NIN Marmaris ilçesinde, koronavirüslü günlerde deniz tutkunları yat ve özel yapım yelkenlilerinde yaşamlarını izole sürdürüyor. İngiliz bir iş insanına ait 40 metrelik ve 20 milyon dolar değerindeki yatta yardımcı kaptan Mustafa Sönmez (35), “Bu kötü dönemlerde mümkün olduğunca herkes evinde kalsın” dedi. Yat sahibi İlker Dönmez (38) de, “Yasaklar boyunca ihtiyaçlarımızın karşılanması ile ilgili bir sorunumuz yok. Herkes elinden geldiğince zor günleri atlatmak için izole olsun” diye konuştu. l DHA

    Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.
    daha fazla video için
    Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktıANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde yol kontrolü yapan polis, caddede ilerleyen su kaplumbağasını fark ederek trafiği durdurduktan sonra yol kenarındaki parka bıraktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

    Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

    Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

    Sıradaki Haber