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    HaberlerEge Haberleri ESTİ, Büyükşehir’e geçiyor
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    29.09.2020 - 00:00 |

    ESTİ, Büyükşehir’e geçiyor

    İzmir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, İzmir’de 27 yıldır faaliyet gösteren Ege Su Sporları Tenis İhtisas Spor Kulübü’nü (ESTİ) bünyesine katıyor.

    ESTİ, Büyükşehir’e geçiyor

    Yarın gerçekleştirilecek genel kurulda ESTİ’nin erkek ve kadın su topu takımlarının yarışmacı haklarının devralınması karara bağlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, “Su sporlarına önümüzdeki dönemde daha çok yatırım yapacağız” dedi. Genel kurula tek aday olarak girecek olan mevcut Başkan Odaman, “ESTİ gibi İzmir’in önemli bir kulübünü bünyemize kattığımız için çok sevinçliyiz. ESTİ Başkanı Sayın Hüseyin Egeli ile birlikte daha detaylı açıklama yapacağız” yorumunu yaptı.

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