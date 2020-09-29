ESTİ, Büyükşehir’e geçiyor

Yarın gerçekleştirilecek genel kurulda ESTİ’nin erkek ve kadın su topu takımlarının yarışmacı haklarının devralınması karara bağlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, “Su sporlarına önümüzdeki dönemde daha çok yatırım yapacağız” dedi. Genel kurula tek aday olarak girecek olan mevcut Başkan Odaman, “ESTİ gibi İzmir’in önemli bir kulübünü bünyemize kattığımız için çok sevinçliyiz. ESTİ Başkanı Sayın Hüseyin Egeli ile birlikte daha detaylı açıklama yapacağız” yorumunu yaptı.