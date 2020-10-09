Et dönerde kanatlı hayvan, şerbet hilesi

Et dönerin maliyetini ve satış fiyatını düşürmek isteyen bazı işletmeciler, hileye başvurdu. İçine tavuk ve hindi gibi kanatlı hayvan eti ya da soya kıyması katan işletmeciler, lohusa şerbetiyle de dönerin rengini koyulaştırıyor. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, “Ambalajın üzerindeki etikette bilgilendirme olmalı” dedi.