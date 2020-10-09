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    09.10.2020 - 07:00 | | DHA

    Et dönerde kanatlı hayvan, şerbet hilesi

    Et dönerin maliyetini ve satış fiyatını düşürmek isteyen bazı işletmeciler, hileye başvurdu.

    Et dönerde kanatlı hayvan, şerbet hilesi

    Et dönerin maliyetini ve satış fiyatını düşürmek isteyen bazı işletmeciler, hileye başvurdu. İçine tavuk ve hindi gibi kanatlı hayvan eti ya da soya kıyması katan işletmeciler, lohusa şerbetiyle de dönerin rengini koyulaştırıyor. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, “Ambalajın üzerindeki etikette bilgilendirme olmalı” dedi. 

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