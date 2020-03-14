Etkinliklere art arda iptal

Bornova Belediyesi kapalı alan etkinliklerine iki hafta ara verdi. Başkan Mustafa İduğ, “Öncelikle tüm hizmet binalarımızda, parklarda ve ortak alanlarda ilaçlama yapacağız. Virüs, kalabalık ortamları seviyor. Bu nedenle toplu katılımla gerçekleşen etkinliklerimizi de geçiçi bir süre için durduracağız. Bu süreçte sık sık koronavirüsten korunma, tespit yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgilendirmeler de yapacağız” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karara göre yaklaşık 6 bin öğrencinin yararlandığı BELGEM’in faaliyetlerine de ara verilecek.



Karşıyaka Belediyesi de, halk sağlığının korunmasına katkı sağlamak amacıyla, tüm kültürel etkinliklerinin ardından sportif faaliyetlerini ve eğitim hizmetlerini iki hafta durdurma kararı aldı. Belediye Meclis Üyesi, KBB Uzmanı Dr. Kaan Akacun, “Yayılımın önlenmesi için açıklanan basit temizlik tedbirler yeterli. Toplumsal paniğe hiç gerek yok” dedi.



T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 16 Mart 2020 tarihinden Nisan ayı sonuna kadar tüm fuarlar ertelemesiyle, İZFAŞ tarafından düzenlenecek olan 1-4 Nisan tarihindeki Marble İzmir 26. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 15-18 Nisan tarihindeki 10. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile 11. Ekoloji İzmir Fuarı ileri bir tarihe erteledi.



480. Uluslararası Mesir Macunu Festivali de koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edildi. 21 Mart’ta mesir karma töreni, 14-19 Nisan tarihleri arasında da festivalin düzenlenmesi planlanıyordu.