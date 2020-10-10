EÜ ERASMUS’a iki ödül

Ege Üniversitesi ERASMUS Öğrenci Topluluğu, ESN Türkiye tarafından 42 şubenin karşılaştırıldığı STARawards ödülleri ve Netcomm değerlendirmesi sonucunda “Eğitim Faaliyetleri” alanında birincilik, “Sosyal Etkileşim” alanında ikincilik ödülünü kazandı.

Uluslararası tanınır bir araştırma üniversitesi hedefi ile son üç yıl içerisinde önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “ERASMUS öğrenci değişim programında en fazla öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğine sahip üniversitelerden olan Ege Üniversitesi’nde; 2019-2020 döneminde toplam 496 giden öğrenci, 91 gelen öğrenci ve 13 gelen öğretim elemanı sayılarına ulaşıldı. Bu yıl, pandemi dolayısıyla bu sayılar kısıtlı olsa da önümüzdeki dönemlerde bu sayıları artırmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizi ve EÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Altuğ Günal hocamızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.