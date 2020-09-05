EÜ Moda seçildi

Prof. Dr. Budak, “Nitelikli akademik personeli, modern derslikleri ile Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı, Dikim ve Nakış Laboratuvarı, Tasarım, Kalıp, Drapaj ve Temel Sanat atölyeleri ile öğrencilerine hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriyor. Kurulduğu günden bu yana alanında önemli projelere imza attı. Özellikle üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirici projelerle araştırma üniversitesi olma hedefimize önemli katkılar sundu ve sunmaya devam ediyor” dedi.