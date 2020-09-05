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    HaberlerEge Haberleri EÜ Moda seçildi
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    05.09.2020 - 00:01 |

    EÜ Moda seçildi

    Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın destekleri ile iki yıl önce eğitim öğretime başlayan Moda ve Tasarım Yüksekokulu, 2020-YKS yerleştirme sonuçlarına göre Moda Tasarımı alanında en çok tercih edilen lisans programı olarak birinci sırada yer aldı.

    EÜ Moda seçildi

    Prof. Dr. Budak, “Nitelikli akademik personeli, modern derslikleri ile Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı, Dikim ve Nakış Laboratuvarı, Tasarım, Kalıp, Drapaj ve Temel Sanat atölyeleri ile öğrencilerine hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriyor. Kurulduğu günden bu yana alanında önemli projelere imza attı. Özellikle üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirici projelerle araştırma üniversitesi olma hedefimize önemli katkılar sundu ve sunmaya devam ediyor” dedi.

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