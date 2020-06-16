‘Ev kazaları için önlem alınmalı’

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi Serkan Bolat, Türkiye’de her yıl 6 milyon ev kazasının meydana geldiğini ve bunların yaklaşık 4 bininin ölümle sonuçlandığını belirtti. Banyo, mutfak ve bahçelerin en çok kaza yaşanan mekanlar olduğuna dikkat çeken Bolat, alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

“Kaygan zeminler için tedbirler alınmalı. Kaza olma ihtimaline karşı banyo kapıları kilitlenmemeli. Temizlik malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurulmalı.

‘Ortada olmasın’

Çocukların yutabileceği düğme, metal para gibi nesneler ortada bırakılmamalı. Sıcak içecekler, çaydanlık gibi araçlar ile kibrit, çakmak, benzin gibi yanıcı ve tehlikeli maddeler, çocukların ulaşabileceği yerlerde tutulmalı. Yürüme yolu üzerindeki küçük sehpa, aksesuar gibi eşyalar kaldırılmalı. Elektrikli aletler ıslak zeminde çalıştırılmamalı. Kullanılmadığı zamanlarda, elektrikli aletlerin fişleri prizden çıkarılmalı. Açık elektrik kablosu bırakılmamalı ve priz kapakları kullanılmalı. Evde bulunan tüm ilaçlar, ecza dolabında ve çocukların kolayca erişemeyeceği bir yerde bulunmalı. Merdivenler ve koridorlar iyi aydınlatılmalı. Pencereler çocukların düşmelerini önleyecek şekilde olmalı. Kaçak durumunda olası can kayıplarını önlemek için doğalgaz menfezleri kapatılmamalı. Bahçede bulunan havuzların üstleri kapatılmalı.”