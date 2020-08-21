Ev kazalarında en çok yanıyoruz

Koronavirüs, yılda yaklaşık 6 milyon ev kazasının meydana geldiği Türkiye’de, riski daha da artırdı. Salgından korunmak amacıyla evde geçirilen sürede, özellikle 0-6 yaş grubu çocuk ve 65 yaş üzeri bireylerin neden olduğu ev kazaları ile özellikle yanık şikayetleri yükseldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Adile Savsar, dünya genelinde yapılan araştırmalara göre yanıkların yüzde 59’unun evde gerçekleştiğini belirterek, karantina sürecinde bu oranın yüzde 75’e yükseldiğini söyledi.

Savsar, yanığa maruz kalan kişiye müdahale edilirken nelere dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Yanığa göre müdahale

Yanığa neden olan etken, hızla uzaklaştırılmalı. İçi sıvı dolu baloncuklar patlatılmamalı. Ödem oluşabileceği düşünülerek yüzük, bilezik, saat gibi takılar çıkarılmalı. Yanık alanındaki giysiler çıkarılmalı, yanığın üzeri temiz bir bezle örtülmeli ve ardından 112’den tıbbi yardım istenmeli. Göze kimyasal madde temas etmişse, gözler kesinlikle ovuşturulmamalı, bol su ile en az 20 dakika yıkanmalı. Kimyasal madde tek göze temas etmişse yıkama esnasında sağlam gözün kirletilmemesine dikkat edilmeli. Göz temiz bir bez ile kapatılmalı. Elektrik yanıklarında yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmeli. Eğer akımı kesme imkanı yoksa, tahta çubuk ya da ip gibi bir cisimle elektrik teması kesilmeli. Yaralıya kesinlikle su ile müdahale edilmemeli ve yaralı hareket ettirilmemeli.