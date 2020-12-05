Ev sevinci

Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Yolu üzerinde bulunan zeytinlik alanda yaşayan Mustafa Narlıbahçıvan’ın (70) evini tamir etmek için harekete geçti. Daha önce huzurevine yerleştirilen ancak kedilerinden ayrı kalmak istemediği için yaşadığı yere geri dönen Mustafa amcanın evinin eksikleri, ekiplerce belirlenerek giderilmeye başlandı. Başkan Ömer Günel, “Havalar iyice soğuyup da yağışlar başlamadan Mustafa Amcamızın evini onararak ihtiyaçlarını karşıladık. Kentimizde yaşayan hiç kimsenin kendisini yalnız, çaresiz hissetmesine izin vermeyeceğiz. Kimseyi aç, açıkta bırakmayacağız. Her zaman ve her koşulda hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.