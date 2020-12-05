BİST1.3310.00EURO9.470.32USD7.810.55ALTIN461.200.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ev sevinci
    ABONE OL
    05.12.2020 - 07:00 |

    Ev sevinci

    Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Yolu üzerinde bulunan zeytinlik alanda yaşayan Mustafa Narlıbahçıvan’ın (70) evini tamir etmek için harekete geçti.

    Ev sevinci

    Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Yolu üzerinde bulunan zeytinlik alanda yaşayan Mustafa Narlıbahçıvan’ın (70) evini tamir etmek için harekete geçti. Daha önce huzurevine yerleştirilen ancak kedilerinden ayrı kalmak istemediği için yaşadığı yere geri dönen Mustafa amcanın evinin eksikleri, ekiplerce belirlenerek giderilmeye başlandı. Başkan Ömer Günel, “Havalar iyice soğuyup da yağışlar başlamadan Mustafa Amcamızın evini onararak ihtiyaçlarını karşıladık. Kentimizde yaşayan hiç kimsenin kendisini yalnız, çaresiz hissetmesine izin vermeyeceğiz. Kimseyi aç, açıkta bırakmayacağız. Her zaman ve her koşulda hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasağa yolda yakalandılar

    Yasağa yolda yakalandılar

    SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

    SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

    Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

    Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

    Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

    Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

    Sıradaki Haber