BİST111.701-3,01EURO6,781,24USD6,170,35ALTIN328,081,26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ev sevinci ağlattı
    ABONE OL
    26.02.2020 - 00:00 |

    Ev sevinci ağlattı

    TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında, İzmir Karabağlar’da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Kurada isimleri okunan vatandaşlar, sevinçten gözyaşı döktü. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halkapınar Kapalı Spor Salonu’ndaki çekiliş, İzmir 14. Noterliği Başkâtibi Atilla Karabağ denetiminde yapıldı. 30 bin 187 başvuru arasından şehit ailelerine yüzde 10, engellilere de yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. l İZMİR DHA

    Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
    daha fazla video için
    Hamile eşi aşerince bakın ne yaptıBursa’nın İnegöl İlçesinde aşeren hamile işi için bahçeden elma koparan genç elmanın parasını ağaca astı. Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor Parviz Abdullayev nereli, kimdir? Survivor Parviz'in hayatı

    Survivor Parviz Abdullayev nereli, kimdir? Survivor Parviz'in hayatı

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Sıradaki Haber