Ev sevinci ağlattı

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında, İzmir Karabağlar’da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Kurada isimleri okunan vatandaşlar, sevinçten gözyaşı döktü. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halkapınar Kapalı Spor Salonu’ndaki çekiliş, İzmir 14. Noterliği Başkâtibi Atilla Karabağ denetiminde yapıldı. 30 bin 187 başvuru arasından şehit ailelerine yüzde 10, engellilere de yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. l İZMİR DHA