Ev tekstiline sanal fuar

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) ile Denizli Sanayi Odası (DSO) işbirliğinde düzenlenen Türkiye’nin ev tekstili alanındaki ilk sanal fuarı Virtual Hometex Turkey, 12-17 Ocak tarihlerinde, Türkiye’den 100 firma ile ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya’dan ziyaretçileri bir araya getirecek.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştireceğimiz Virtual Hometex Turkey Fuarı’yla iyi bir başlangıca imza atarak, diğer ihracatçı sektörlerimizde de benzer etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz” dedi. DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu ise, “Fuarımıza katılım sayısını 100 firma olarak sınırlı tuttuk. Şu anda başvurular 70’i geçmiş durumda” diye konuştu.