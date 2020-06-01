Evde ama mutlu!

2017 yılında çıkardığı ‘Kına’ adlı parçayla, dijital ortamda çok sayıda dinleyiciye u laşan Berna Tan, yeni teklisi ‘Evdeyiz ama Mutluyuz’un videosunu yayımladı. Şarkı, Tan’ın kızı Beren’e ve tüm küçük çocuklara armağan edildi.