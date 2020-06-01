01.06.2020 - 00:02 |
Evde ama mutlu!
2017 yılında çıkardığı ‘Kına’ adlı parçayla, dijital ortamda çok sayıda dinleyiciye u laşan Berna Tan, yeni teklisi ‘Evdeyiz ama Mutluyuz’un videosunu yayımladı. Şarkı, Tan’ın kızı Beren’e ve tüm küçük çocuklara armağan edildi.
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız