Evde bakım AB projesine onay

Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, proje Türkiye, Portekiz, Avusturya ve Polonya’nın yer aldığı dört ülkeden altı ortak kurum ile yürütülecek. Avrupa Komisyonu’nun Erasmus Programı Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde hazırlanarak kabul edilen proje, Kovid-19 gibi salgınlarda evde bakım alanında toplum ihtiyaçlarını destekleyecek. l AA