09.05.2020 - 00:00 |
Evde bakım AB projesine onay
Avrupa Komisyonu’nun faaliyetleri kapsamında İzmir Valiliği Koordinatörlüğünde hazırlanan ‘Evde Bakım Sektöründe Düşük Beceri ve Nitelikli Yetişkinlerin İstihdamının Güçlendirilmesi’ adlı proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.
Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, proje Türkiye, Portekiz, Avusturya ve Polonya’nın yer aldığı dört ülkeden altı ortak kurum ile yürütülecek. Avrupa Komisyonu’nun Erasmus Programı Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde hazırlanarak kabul edilen proje, Kovid-19 gibi salgınlarda evde bakım alanında toplum ihtiyaçlarını destekleyecek. l AA
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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