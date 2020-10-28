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    28.10.2020 - 00:03 |

    Evde bayram coşkusu

    Narlıdere Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılını bir dizi etkinlik ile kutlayacak.

    Evde bayram coşkusu

    Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen etkinlikler kapsamında, Narlıdere sokaklarında gün boyu bando ekipleri ve ses sistemi yüklü araçlar gezecek. Saat 20.30’da ise Narlıdere Belediyesi Popüler Müzik Korosu, AKM’de konser verecek. Seyircisiz konser, sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Başkan Ali Engin “Bayram coşkusunu bu kez evlerimizde yaşayacağız” dedi.

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