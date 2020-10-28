28.10.2020 - 00:03 |
Evde bayram coşkusu
Narlıdere Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılını bir dizi etkinlik ile kutlayacak.
Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen etkinlikler kapsamında, Narlıdere sokaklarında gün boyu bando ekipleri ve ses sistemi yüklü araçlar gezecek. Saat 20.30’da ise Narlıdere Belediyesi Popüler Müzik Korosu, AKM’de konser verecek. Seyircisiz konser, sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Başkan Ali Engin “Bayram coşkusunu bu kez evlerimizde yaşayacağız” dedi.