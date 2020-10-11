Evde durmasın bağışlayın!

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, pandemi sürecinde evde eğitim gören dezavantajlı öğrenciler için harekete geçerek bin adet tablet dağıtımı gerçekleştirmişti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, bağışları için Milletvekili Çankırı ve eşi Talip Çankırı’ya teşekkür belgesi takdim etti. Buluşmada konuşan Ceyda Bölünmez Çankırı, “Pandemi sürecinde dezavantajlı öğrencilerin uzaktan eğitime katılım konusunda eksik kaldığını biliyorduk. Tablet projesini öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunmak adına eşim Talip Çankırı’nın desteğiyle hayata geçirdik. Eğitim öğretim döneminin hemen başında 1000 adet tableti 8’inci sınıfta okuyacak olan ve LGS’ye girecek olan dezavantajlı öğrencilere dağıttık. Biz İzmir’de bu konuda öncü olarak bir yol açmak istedik. Çankırı ailesi olarak eğitim ve öğretime bir nebze de olsa katkımız olduysa ne mutlu bizlere” diye konuştu..



Öğrencilere ulaşsın



Çankırı tüm Türkiye’ye çağırıda bulundu, “Proje için tüm hassasiyetleriyle dağıtımın tamamlanması adına yoğun mesai harcayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize teşekkür ediyorum. Buradan bir kez daha çağırımızı yinelemek istiyorum. Evlerinizde atıl halde duran bilgisayar ve tabletlerinizi İl ya da İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize teslim etmeniz halinde gerekli bakım, onarım çalışmalarıyla kullanışlı hale getirilip ihtiyaç sahibi evlatlarımıza ivedilikle ulaştırılacaktır” dedi.