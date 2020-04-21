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    HaberlerEge Haberleri ‘Evde kal’ ama hareketsiz kalma
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    21.04.2020 - 07:00 |

    ‘Evde kal’ ama hareketsiz kalma

    Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için spor uygulaması başlatıldı.

    ‘Evde kal’ ama hareketsiz kalma

    Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için spor uygulaması başlatıldı. ‘Evde Kal Hareketsiz Kalma’ uygulamasıyla haftanın 3 günü belediyenin sosyal medya hesaplarından spor eğitimi veriliyor. Başkan Mustafa Kayalar, “Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri vatandaşlarımızın evlerine konuk oluyoruz, birlikte spor yapıyoruz” dedi.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
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    Corona virüsü yenen hemşire, taburcu olduKırıkkale'de, yakalandığı corona virüsü (Covid-19) yenerek taburcu olan 32 yaşındaki Saliha hemşire, "Bizler sizin için buradayız, durmak yok yola devam. Evde kal, güçlü kal Türkiye" dedi.
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