‘Evde kal’ ama hareketsiz kalma

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için spor uygulaması başlatıldı. ‘Evde Kal Hareketsiz Kalma’ uygulamasıyla haftanın 3 günü belediyenin sosyal medya hesaplarından spor eğitimi veriliyor. Başkan Mustafa Kayalar, “Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri vatandaşlarımızın evlerine konuk oluyoruz, birlikte spor yapıyoruz” dedi.