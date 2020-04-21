21.04.2020 - 07:00 |
‘Evde kal’ ama hareketsiz kalma
Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için spor uygulaması başlatıldı.
Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için spor uygulaması başlatıldı. ‘Evde Kal Hareketsiz Kalma’ uygulamasıyla haftanın 3 günü belediyenin sosyal medya hesaplarından spor eğitimi veriliyor. Başkan Mustafa Kayalar, “Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri vatandaşlarımızın evlerine konuk oluyoruz, birlikte spor yapıyoruz” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.