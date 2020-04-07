BİST 92.0710EURO7,330,14USD6,77-0,11ALTIN361,513,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Evde kal’ ama sporsuz kalma!
    ABONE OL
    07.04.2020 - 07:00 |

    ‘Evde kal’ ama sporsuz kalma!

    Bornova ile Dikili belediyeleri, koronavirüs salgınına önlem amaçlı olarak evlerinde kalan vatandaşları sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek ve kilo almalarının önüne geçmek için sosyal medya kanalları üzerinden diyetisyen hizmeti ve temel spor hareketleri eğitimi veriyor.

    ‘Evde kal’ ama sporsuz kalma!

    Bornova ile Dikili belediyeleri, koronavirüs salgınına önlem amaçlı olarak evlerinde kalan vatandaşları sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek ve kilo almalarının önüne geçmek için sosyal medya kanalları üzerinden diyetisyen hizmeti ve temel spor hareketleri eğitimi veriyor. Evde yapılması kolay olan temel hareketler ile sağlıklı beslenme önerileri Bornovalılara aktarılıyor. Başkan Mustafa İduğ, “Uzmanların uyarılarını bu süreçte mutlaka dikkate almamız gerekiyor” dedi. Dikili’de de, belediyenin pilates eğitmeni tarafından haftanın 3 günü saat 11.00-11.30 arasında sosyal medya hesaplarından spor eğitimleri canlı yayınlanıyor. Başkan Adil Kırgöz, “Evde kalın, sağlıklı kalın” diye konuştu.

    Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
    daha fazla video için
    Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

    İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

    Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

    Sıradaki Haber