‘Evde kal’ ama sporsuz kalma!

Bornova ile Dikili belediyeleri, koronavirüs salgınına önlem amaçlı olarak evlerinde kalan vatandaşları sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek ve kilo almalarının önüne geçmek için sosyal medya kanalları üzerinden diyetisyen hizmeti ve temel spor hareketleri eğitimi veriyor. Evde yapılması kolay olan temel hareketler ile sağlıklı beslenme önerileri Bornovalılara aktarılıyor. Başkan Mustafa İduğ, “Uzmanların uyarılarını bu süreçte mutlaka dikkate almamız gerekiyor” dedi. Dikili’de de, belediyenin pilates eğitmeni tarafından haftanın 3 günü saat 11.00-11.30 arasında sosyal medya hesaplarından spor eğitimleri canlı yayınlanıyor. Başkan Adil Kırgöz, “Evde kalın, sağlıklı kalın” diye konuştu.