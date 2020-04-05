Evde Kal, Egzersiz ile Güçlü ve Sağlıklı Kal!

Sevgili dostlar, evde olduğumuz günler, haftalara dönüşmeye başlarken, haftaların da aya dönüşmeye başlaması, elbette vücudumuzda olumsuz durumlara yol açmaya doğru ilerliyor. Evde kaldığımız süre içinde birçoğumuz mutfağın yolunu aşındırırken, sağlık açısından pek de faydalı olmayan hatta zararlı olabilecek atıştırmalıklar da elimizin altından eksik olmuyor.



Peki ne olacak?



Koronavirüs bittiğinde her birimiz +10 kilo almış, hareketleri ağırlaşmış, sağlığı bozulmuş bireyler mi olacağız? Eğer buna cevabınız hayır ise, eğer böyle bir sonla karşılaşmak istemiyorsanız şimdi sözlerime kulak verin lütfen.



Küçük Kulüp’ün başarılı spor hocası Uğur Turan’dan tüyoları aldım ve şimdi sizlerle paylaşacağım. Efendim, öncelikle bu süreçte hareketsiz kalmak bizim açımızdan bir facia olacağı için, televizyonun kumandasını elimizden bırakıyoruz ve başlıyoruz gün içinde 15 dakikalık nabız artıracak, kan dolaşımımızı hızlandıracak hareketlere.



Nedir bu hareketler?

Örneğin en önemisi, evin içinde günde 3 kez 15’er dakika yürümeye başlıyoruz. Salon sizin oturma odası benim derken, yürüyüşümüzü tamamlıyoruz.





Başka ne yapacağız?

Diz hizasındaki sandalye ya da koltuğumuza 15’er kez oturup kalkacağız. Ayakta hayali bir ip atlarcasına yaklaşık 10 dakika minik zıplayışlar gerçekleştireceğiz. Tabii esnemeyi es geçmemek lazım.

Ayak parmak uçlarımızın üzerinde yükselip, kollarımızı havaya kaldırarak el parmak uçlarımızla tavana dokunmaya çalışırcasına vücudumuzu esneteceğiz. Sırtüstü yatarak dizlerimizi kendimize çekip, uzatacağız.



Tüm bunlarla birlikte günü, bilgisayarın, telefonun, televizyonun başında ekrana bakarak geçirenler başta olmak üzere hepimiz boynumuzu esnetmeliyiz.

15’er saniye sağa, sola, öne, arkaya boynumuzu esneteceğiz. Bu arada oturduğumuz sandalye yahut koltukta 90 derecelik dik açıyla oturarak omurga yapımızı da koruyacağız.

Yalnız dikkat çekmek istediğim bir nokta var ki, çeşitli sakatlıkları ve rahatsızlıkları bulunanlar, lütfen profesyonel destek almadan bu hareketleri rastgele uygulamaya kalkmasınlar.

İkinci bir uyarımsa, bu dönemde ağır spor yapanlara...

Uğur Hocamızdan edindiğim bilgilere göre, yoğun antrenmanlar bağışıklığa negatif etki yapabildiği için, Covid-19 salgını boyunca bağışıklığımızı diri tutmak adına çok ağır antrenmanlardan kaçınmak gerekiyor.



Diyeceksiniz ki, “Emre Bey yapalım ama motive olamıyoruz. Onu nasıl yapacağız?” İşte onun cevabı da yine Uğur Hoca’da. Şu ara birçok antrenör, spor eğitmeni, yoga eğitmeni sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarda çeşitli dersler vererek hareketli kalmamızı sağlarken, aynı zamanda hareketleri bizlerle birlikte yaparak motivasyonumuza katkı sağlamaya çalışıyorlar.



Haydi bir de müjde vereyim sizlere; yakın zamanda Uğur Hocamız, Küçük Kulüp’ün Instagram sayfası üzerinden haftanın 3 günü ücretsiz bir şekilde spor dersleri verecek. Ayrıca kendisine yine Instagram’daki @ugrtrn kullanıcı ismiyle ulaşabilirsiniz. Evde kalın ama sağlıklı ve zinde kalın...