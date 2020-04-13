Evde kalalım kazanalım

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, koronavirüsün dünyaya açıklandığı 10 Ocak tarihinden itibaren Türkiye’nin hızlı adımlarla sürecin önüne geçtiğini ve çözümü ulusal mücadeleye dönüştürdüğünü söyledi.

Haftasonu sokağa çıkma kararını da değerlendiren Nasır, “Kararın alındığı kent ve bölgelerde, marketlerin, eczanelerin, fırınların kapatılmayacağının belirtilmesine karşın özellikle kentlerin küçük yerleşim birimlerinde izdiham yaşandı. Küçük çaplı olaylarla iligli yaratılmaya çalışılan algı ve uydurma haberlerle ne yazık ki ülkemizin mücadelesine zarar vermeye çalışanlar da oldu” dedi.

Mücadelede, kapsamlı bir sağlık sistemi ve bunun beraberinde getirdiği güçlü liderliğin büyük önem taşıdığını dile getiren Nasır, “Bugünler, düşünüş ve anlayışlardaki farklılıkların tehdit karşısında kesinlikle geri plana çekilmesi gereken günler. Ayrıca, her biri bir asker gibi özverili ve fedakâr çalışan sağlık ordumuza kolaylık sağlamalıyız. Bu yüzden evde kalalım ve mücadeleyi kazanalım” ifadelerini kullandı.