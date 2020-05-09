09.05.2020 - 00:03 |
Evde kalan miniklere üç bin kitap dağıtıldı
Turgutlu Belediyesi tarafından sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı gençlere yönelik başlatılan “Sen Evde Kal Kitap Sana Gelsin” projesinde sona yaklaşılıyor.
Atatürk’ün yaşamı boyunca okuduğu 4 bin sayısı hedefinde, çocuk ve gençlerle 3 bin kitap buluştu. Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından kitap istediğinde bulunabilirsiniz.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.