‘Evde Kal’anlara hediye kısa film

Yaşar Üniversitesi Film Tasarım Bölümü öğrencisi genç yönetmen Oğuzhan Boz, dedesi Nizamettin Boz’a ithaf ettiği “Kara Fırın” isimli kısa filmini, koronavirüs nedeni ile sokağı çıkmaları yasaklanan ve yüksek risk grubunda yer alan yaşlılarımız evden çıkmasınlar diyerek sosyal medya üzerinden paylaşıma açtı.

Boz, “Birlik ve beraberlik içinde hepimiz sorumluluk alarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Biz gençler sorumluluklarımızın farkındayız. Yaşadığımız bu zor günlerde büyüklerimiz için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.