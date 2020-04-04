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    HaberlerEge Haberleri ‘Evde Kal’anlara hediye kısa film
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    04.04.2020 - 00:03 |

    ‘Evde Kal’anlara hediye kısa film

    ‘Evde Kal’anlara hediye kısa film

    Yaşar Üniversitesi Film Tasarım Bölümü öğrencisi genç yönetmen Oğuzhan Boz, dedesi Nizamettin Boz’a ithaf ettiği “Kara Fırın” isimli kısa filmini, koronavirüs nedeni ile sokağı çıkmaları yasaklanan ve yüksek risk grubunda yer alan yaşlılarımız evden çıkmasınlar diyerek sosyal medya üzerinden paylaşıma açtı.
    Boz, “Birlik ve beraberlik içinde hepimiz sorumluluk alarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Biz gençler sorumluluklarımızın farkındayız. Yaşadığımız bu zor günlerde büyüklerimiz için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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    Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
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