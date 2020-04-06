Evde kalanlara müzik ziyafeti

“Evde kal Pamukkale” yazılı pankartın asıldığı pikapın kasasında sokakları dolaşan orkestraya, mahalle sakinleri de balkonlarından eşlik ediyor.

Herkes gönüllü

Organizasyonu düzenleyenlerden Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Serkan Kar, “Zümrüt ve Gökpınar mahallelerinin muhtarları ile bir araya geldik ve bir pikap kiraladık. Sonra afiş yaptırdık ve araca astık. Sonra müzisyenleri bulup onlara projemizi anlattık. Tamamen gönüllük esaslı bir çalışma ortaya çıktı. Pikapla her gün 12’den akşam 6’ya kadar sokak sokak geziyoruz” dedi. Zümrüt Mahallesi Muhtarı Recep Aksoy da uygulamayı önlemler sona erene kadar devam ettireceklerini anlattı. Müzisyenlerden Hakan Eğitmenoğlu ise, “Yaşlılarımız çok duygusallar. Bizi görünce ağlayanları da gördüm, balkonda oynayanları da var” şeklinde konuştu.