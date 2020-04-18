‘Evde kalın biz çözelim’

Yüz yüze görüştüğü mahalle sakinlerine ‘Yanınızdayız’ diyen Başkan Tugay ve ekibi, ihtiyaç sahiplerinin ve 65 yaş üzeri vatandaşların isteklerini not aldı. Koronavirüs riskine karşı sıkı tedbirler uyguladıklarını, temizlik, dezenfeksiyon ve sosyal yardım faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Başkan Tugay, belediyenin 399 40 00 ve 444 15 75 numaralı telefon hatlarının da acil durumlar için 7 gün / 24 saat halkın hizmetinde olduğunu söyledi.

‘Bireysel önlemleri alın’

Evde kalmanın büyük önem taşıdığını hatırlatan Başkan Cemil Tugay, “Yaşadığımız bu zorlu dönemde, tüm ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın yanındayız. Kimseyi yalnız ve çaresiz bırakmıyoruz, sosyal destek hizmetlerimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz. Yeter ki genci de yaşlısı da gerekmedikçe sokağa çıkmama uyarılarımıza, ‘evde kalın’ çağrılarımıza uysun. Herkes bireysel önlemlerini alsın. Geri kalan sorunların çözümü için biz varız. Bu zor günleri dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz” dedi.