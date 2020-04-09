Denizli Büyükşehir Belediyesi evde kalan vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmesi için “Evde Kal Evde Spor Var” sloganıyla online spor hizmeti başlattı. Büyükşehir Belediyesi Pilates Eğitmeni Özlem Sarıca tarafından verilen eğitim Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirildi. 20 dakika süren eğitim videosu, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin You Tube ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



Tüm kamu kurum ve kuruluşlara işbirliği içinde vatandaşların koronavirüsten etkilenmemesi için sahada olduklarının altını çizen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz. ‘Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın’ diyoruz. İşte bu kapsamda evde kalan vatandaşlarımızın daha kaliteli zaman geçirmesi için ‘Evde Kal Evde Spor Var’ sloganıyla online spor hizmeti başlattık. Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evde kalın, hareketsiz kalmayın” ifadelerini kullandı.