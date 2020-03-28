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    HaberlerEge Haberleri 'Evde kalmak zorundayız'
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    28.03.2020 - 00:00 |

    'Evde kalmak zorundayız'

    Yukatel Denizlispor’da yönetim, koronavirüs salgınına yönelik sıkı önlemler aldı. İşi şansa bırakmak istemeyen kurmaylar, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde asgari düzeyde personelin görevlendirilmesine karar verdi.

    'Evde kalmak zorundayız'

    Antrenmanlarını erteleyen Ege ekibi, geri kalan personeli ise izne gönderdi. Başkan Ali Çetin, “Kulüp olarak spordan önce insan sağlığı bizim için daha önemli. ‘Evde kal’ çağrısına kulüp olarak riayet etmek istiyoruz. Tesislerimizde gerekli önlemleri aldık. Oyuncularımız da evlerinde çalışmalarını sürdürecek. Lütfen evde kalmaya devam edelim” dedi.

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