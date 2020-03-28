'Evde kalmak zorundayız'

Antrenmanlarını erteleyen Ege ekibi, geri kalan personeli ise izne gönderdi. Başkan Ali Çetin, “Kulüp olarak spordan önce insan sağlığı bizim için daha önemli. ‘Evde kal’ çağrısına kulüp olarak riayet etmek istiyoruz. Tesislerimizde gerekli önlemleri aldık. Oyuncularımız da evlerinde çalışmalarını sürdürecek. Lütfen evde kalmaya devam edelim” dedi.