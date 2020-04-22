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    22.04.2020 - 07:00 |

    Evde nefes egzersizi

    Nefes ve Yaşam Koçu İkbal Kaya, bağışıklık sistemini güçlendirmek için nefes egzersizi yapılmasını önerdi.

    Evde nefes egzersizi

    Nefes ve Yaşam Koçu İkbal Kaya, bağışıklık sistemini güçlendirmek için nefes egzersizi yapılmasını önerdi. Kaya, son zamanlarda yaşanılan stres, kaygı ve korkuların insanların nefes alışverişini olumsuz şekilde etkilediğini, özellikle korku anlarında farkında olmadan nefesin tutulduğunu söyledi.
    İlk adım olarak gün içinde nefesin takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kaya, “Nasıl? hızlı mı, yavaş mı, derin mi, sığ mı, nefesinizi tutuyor musunuz? Bunlardan herhangi birini sürekli yapıyor olmanız, nefesinizde bozuk bir nefes alışkanlığı geliştirdiğinizin bir göstergesi. O zaman kendi kendinize yapacağınız günde 10 dakikalık nefes egzersizi ile bu durumu düzeltmeniz mümkün. 10 dakikanın üzerinde yapılacak egzersizler için nefes koçu eşliği şarttır” dedi.
    İkinci adımdan da bahseden İkbal Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

    ‘Balon varmış gibi’

    “İki elinizide karnınıza koyun ve karnınızda bir balon varmış gibi nefesinizle şişirin ve bırakın. Ağızdan aldığınız ve verdiğiniz büyük nefeslerle devamlı olarak uygulayın.Tüm dikkatiniz karnınızda olsun başka hiç bir yerle ilgilenmeyin. İki elinizin aynı anda kalkıp indiğinden emin olun.”

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