18.04.2020 - 00:02 |
‘Evde Sanat’
Bilfen Okullarında her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan 15 Nisan Dünya Sanat Haftası, bu yıl içinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla evlerde kutlandı.
Görsel Sanatlar öğretmenleri yaptıkları sürprizle; ünlü ressamların oto portrelerini veya tablolarını canlandırdı. Öğretmenler ayrıca çektikleri videolarda öğrencilerden bir ressam seçmelerini ve aileleri ile o ressam tablosunu canlandırmalarını da istedi. Öğrenciler ise hazırladıkları bu fotoğrafları ve videoları öğretmenleriyle paylaştı.
Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı Serap Savçın, “Öğrencilerimize online eğitimlerinin yanı sıra evde yapabilecekleri sanatsal faaliyetlerle ilgili videolar yayınlayarak evde kendi oyunlarını kurup kendi hayal dünyalarını geliştirmeleri için yol göstermeye başladık” dedi.
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