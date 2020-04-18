‘Evde Sanat’

Görsel Sanatlar öğretmenleri yaptıkları sürprizle; ünlü ressamların oto portrelerini veya tablolarını canlandırdı. Öğretmenler ayrıca çektikleri videolarda öğrencilerden bir ressam seçmelerini ve aileleri ile o ressam tablosunu canlandırmalarını da istedi. Öğrenciler ise hazırladıkları bu fotoğrafları ve videoları öğretmenleriyle paylaştı.

Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı Serap Savçın, “Öğrencilerimize online eğitimlerinin yanı sıra evde yapabilecekleri sanatsal faaliyetlerle ilgili videolar yayınlayarak evde kendi oyunlarını kurup kendi hayal dünyalarını geliştirmeleri için yol göstermeye başladık” dedi.