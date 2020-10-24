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    24.10.2020 - 07:00 | | DHA

    Evde sınıf eğitimi

    KORONAVİRÜS nedeniyle online eğitimin yaygınlaştığı dönemde, İzmir’deki bir özel okul öğrencilerin konsantrasyon ve dikkat sorunlarını çözmek için sanal gerçeklik gözlüklerini kullanmaya başladı, gençleri 3 boyutlu eğitime dahil etti.

    Evde sınıf eğitimi

    KORONAVİRÜS nedeniyle online eğitimin yaygınlaştığı dönemde, İzmir’deki bir özel okul öğrencilerin konsantrasyon ve dikkat sorunlarını çözmek için sanal gerçeklik gözlüklerini kullanmaya başladı, gençleri 3 boyutlu eğitime dahil etti. ‘Yakından eğitim’ kavramıyla yeni nesil teknolojinin eğitime uyarlandığı uygulama sayesinde öğrenciler kendilerini 360 derecelik bir sınıf ortamında bulurken, öğretmenlerine canlı sorular sorabiliyor. Öğrencilerin bu sayede derse adapte olduklarını söyleyen kampüs müdürü öğretmen Sevgi Alpözel, “Çocuk kendini sınıfta yani kendine ait olan alanda görüyor. Öğretmenine kafa hareketleriyle soru sorabiliyor. Bant kayıt değil canlı olarak derse katılıyor” dedi. 

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