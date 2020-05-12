Evde spor yapan çocuk, salgına karşı daha dirençli

Kovid-19 salgını nedeniyle evde kalan çocukların bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilen ‘hareket eksikliğine’ dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Pilates Eğitmeni ve Egzersiz Uzmanı Songül Karaarslan Filiz, farklı yaş gruplarına uygun, evde yapılabilecek egzersiz önerileri sundu:

Denge ve zıplama

“1-2 yaş grubu için farklı zeminlerde yürüme çalışmaları, tutmalar ve atmalar içeren çalışmalar yapılabilir. 3-4 yaş için, hedefe top atma, zıplama içeren oyunlar, minder üzerinde dengede kalma uygundur. 5-7 yaşındakilere, dans aktiviteleri, zıplama hareketleri, kendi vücut ağırlıklarıyla egzersizler yaptırılabilir. 8-9 yaş grubuna denge çalışmaları, esneme hareketleri, yoga faydalı olur. 10-12 yaş için; atlama, sürünme, tutma, itme, çekme, yuvarlanma olan bir parkur hazırlanabilir. 13-15 yaşta hızlı büyüme söz konusudur. Esnekliğini kaybeden kaslar için esneme, büyük kas grupları için de kuvvet çalışması yapılmalı.”