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    HaberlerEge Haberleri Evde tek başına bebeğini doğurdu
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    08.04.2020 - 00:02 |

    Evde tek başına bebeğini doğurdu

    KONAK’TA, yalnız yaşadığı evde doğum sancıları başlayan Bahriye Yılmaz Savaş (36) kapıyı açmak için yerinden kalkamayınca yardım çağrılarını duyan komşuları, 110 AKS, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Evde tek başına bebeğini doğurdu

    Kısa sürede eve gelen ekipler kapıyı açtığında Savaş’ın yalnız başına 3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini gördü. Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. l DHA

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