Evde tek başına bebeğini doğurdu

Kısa sürede eve gelen ekipler kapıyı açtığında Savaş’ın yalnız başına 3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini gördü. Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. l DHA