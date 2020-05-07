‘EVDE TİYATRO’ büyük ilgi gördü

24-26 Nisan tarihleri arasında üç gün canlı olarak yayınlanan festivale altı ülkeden ve ülkemizin dört bir yanından onlarca konuk katıldı. Gün boyu süren yayınları binlerce kişi de evlerinden izledi. Güler, “Çocuk etkinlikleri, atölyeler, okuma tiyatrosu, ustalarla söyleşiler, korona ve tiyatro odaklı sohbetler, gölge tiyatrosu, yoga, terapi, yaratıcı drama, şiir ve müzik performanslarıyla insanların evlerine konuk olduk. Olumlu dönüşler aldık. Bu, bize ne kadar doğru bir buluşma yaptığımızı gösterdi” dedi.