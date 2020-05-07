07.05.2020 - 00:02 |
‘EVDE TİYATRO’ büyük ilgi gördü
Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı, Tiyatro Ofisi Sanat Yönetmeni ve Festival Koordinatörü Metin Güler, dünya tiyatro tarihinde bir ilk olan ‘Evde Tiyatro Festivali’ni uluslararası düzeyde Instagram’da başarıyla hayata geçirdi.
24-26 Nisan tarihleri arasında üç gün canlı olarak yayınlanan festivale altı ülkeden ve ülkemizin dört bir yanından onlarca konuk katıldı. Gün boyu süren yayınları binlerce kişi de evlerinden izledi. Güler, “Çocuk etkinlikleri, atölyeler, okuma tiyatrosu, ustalarla söyleşiler, korona ve tiyatro odaklı sohbetler, gölge tiyatrosu, yoga, terapi, yaratıcı drama, şiir ve müzik performanslarıyla insanların evlerine konuk olduk. Olumlu dönüşler aldık. Bu, bize ne kadar doğru bir buluşma yaptığımızı gösterdi” dedi.
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