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    HaberlerEge Haberleri Evde unutmadılar!
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    19.08.2020 - 07:00 |

    Evde unutmadılar!

    Kuşadası Otizm Derneği, Sivil Düşün’den alınan destekle bölgede yaşayan otizmli bireylerin Kovid-19 sürecinde yaşadığı eğitim kaybını, ebeveynlerine verilecek uzaktan eğitimlerle kapatmayı hedefliyor.

    Evde unutmadılar!

    Kuşadası Otizm Derneği, Sivil Düşün’den alınan destekle bölgede yaşayan otizmli bireylerin Kovid-19 sürecinde yaşadığı eğitim kaybını, ebeveynlerine verilecek uzaktan eğitimlerle kapatmayı hedefliyor. Kuşadası Otizm Derneği bu amaçla üretilecek ilk eğitim videosunun çekimlerine Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde başladı. AB tarafından yürütülen “Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Özel Destek Programı” kapsamında uygulamaya konulan çalışmanın video prodüksiyonu, eylül ayında sona erecek.
    Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak, “Çekimlerin ardından post prodüksiyon aşamasına geçeceğiz. Çalışmanın son ayağında otizmli bireyler ve ailelerinin yararlanacağı eğitim videolarının çevrimiçi ortama aktarılması ile kalıcı bir dijital envanter oluşturulmasını hedefliyoruz. Daha fazla sayıda otizmli birey ile ailesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

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