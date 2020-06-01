Evdeki malzemelerle eğlenceli etkinlik

Kovid-19 nedeniyle evlerinde kalan öğrencilerini yalnız bırakmak istemeyen, Karesi Zübeyde Hanım Anaokulu’nda görevli okul öncesi öğretmenleri, canlı yayınlarla yaptıkları eğitici öğretici çalışmalarla, çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor. Proje sorumlusu Nihal Eroğlu, “Çocuklar ve ailelerinden çok güzel dönüşler oluyor. Her gün aynı saatte tüm hazırlıklarını yapıp bizi bekleyen çocuklar var” dedi. Neslihan Çavuşoğlu da, “Evdeki tahta kaşık, mandal, tuz ve birçok malzemeleri ders anlatırken kullanabiliyoruz” diye konuştu. Proje kapsamında farklı kentlerdeki yaklaşık 40 okul öncesi öğretmeni, öğrenciler için çalışmalar yapıyor.. l AA