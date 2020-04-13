13.04.2020 - 00:01 |
Evden çıkamadı telefonla aradı
Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, sokağa çıkma yasağı sırasında kendisini cep telefonundan arayan bir vatandaşın evine ekmek götürdü. Dünyanın ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğuna işaret eden Yılmazlar, “Teyzemiz gibi duyarlı davranıp kimse dışarı çıkmazsa, ihtiyaçları için bizleri ararsa seviniriz. 65 yaş üstü vatandaştan gelen her talebi değerlendiriyoruz. Böylece salgın boyunca günlük ihtiyaçlarının karşılanması adına dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz” dedi.
Süleyman Soylu görevine devam ediyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir.
Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.