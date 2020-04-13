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    13.04.2020 - 00:01 |

    Evden çıkamadı telefonla aradı

    Evden çıkamadı telefonla aradı

    Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, sokağa çıkma yasağı sırasında kendisini cep telefonundan arayan bir vatandaşın evine ekmek götürdü. Dünyanın ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğuna işaret eden Yılmazlar, “Teyzemiz gibi duyarlı davranıp kimse dışarı çıkmazsa, ihtiyaçları için bizleri ararsa seviniriz. 65 yaş üstü vatandaştan gelen her talebi değerlendiriyoruz. Böylece salgın boyunca günlük ihtiyaçlarının karşılanması adına dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz” dedi.

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