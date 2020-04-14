BİST 96.3990EURO7,430,63USD6,780,09ALTIN374,192,95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Evden çıkmadan alışveriş
    ABONE OL
    14.04.2020 - 07:00 |

    Evden çıkmadan alışveriş

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle evinde kalan yurttaşlar için Seyyar Pazar projesini başlattı.

    Evden çıkmadan alışveriş

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle evinde kalan yurttaşlar için Seyyar Pazar projesini başlattı. “Siz evinizde, pazar mahallenizde” sloganıyla yaşama geçirilen hizmet sayesinde evden uygun fiyata pazar alışverişi yapılabiliyor. Kent genelinde yaygınlaştırılacak olan projeyi dün sabah erken saatlerde Buca’ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç başlattı.

    Fiyat tanzimi sağlanacak

    Büyükşehir, proje kapsamında 5 ana üründe (soğan, patates, limon, elma ve portakal) fiyatı belirliyor ve bu sayede İzmir genelinde fiyat tanzimi sağlamayı hedefliyor. Proje, 20 kamyonetle çalışmaya başladı. Yurttaşların bazıları sepet sallayarak, bazıları da araçların yanına gelerek alışveriş yaptı. Başkan Soyer, “Fikir, Buca Belediye Başkanımız Erhan Kılıç’a aitti ve bizim de hoşumuza gitti. Yurttaşlarımızın evde kalmasını teşvik eden bir uygulama. Hem sterilizasyon hem de fiyat politikasına özen göstererek hazırladık. Market fiyatlarının altında, temiz sağlıklı gıdayı yurttaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz” dedi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da, Soyer’e desteğinden ötürü teşekkür etti, “Buca’dan başlayan uygulamanın tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

    Bakan Koca'dan #BirlikteYeneceğiz paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz
    daha fazla video için
    Sinem Güven, Pınar Altuğ ve Ata Demirer'e meydan okuduEski manken Sinem Güven, karantina kurallarına uyarak evden çıkmıyor. Güven, 44 dakikalık egzersizini paylaşarak ünlü isimlere meydan okudu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasak biter bitmez sokaklara fırladılar

    Yasak biter bitmez sokaklara fırladılar

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    ‘Kuluçka’yı 10 Nisan bozdu

    ‘Kuluçka’yı 10 Nisan bozdu

    Sıradaki Haber