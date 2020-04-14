Evden çıkmadan alışveriş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle evinde kalan yurttaşlar için Seyyar Pazar projesini başlattı. “Siz evinizde, pazar mahallenizde” sloganıyla yaşama geçirilen hizmet sayesinde evden uygun fiyata pazar alışverişi yapılabiliyor. Kent genelinde yaygınlaştırılacak olan projeyi dün sabah erken saatlerde Buca’ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç başlattı.

Fiyat tanzimi sağlanacak

Büyükşehir, proje kapsamında 5 ana üründe (soğan, patates, limon, elma ve portakal) fiyatı belirliyor ve bu sayede İzmir genelinde fiyat tanzimi sağlamayı hedefliyor. Proje, 20 kamyonetle çalışmaya başladı. Yurttaşların bazıları sepet sallayarak, bazıları da araçların yanına gelerek alışveriş yaptı. Başkan Soyer, “Fikir, Buca Belediye Başkanımız Erhan Kılıç’a aitti ve bizim de hoşumuza gitti. Yurttaşlarımızın evde kalmasını teşvik eden bir uygulama. Hem sterilizasyon hem de fiyat politikasına özen göstererek hazırladık. Market fiyatlarının altında, temiz sağlıklı gıdayı yurttaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz” dedi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da, Soyer’e desteğinden ötürü teşekkür etti, “Buca’dan başlayan uygulamanın tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.