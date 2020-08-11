BİST1.0760.00EURO8.630.22USD7.340.07ALTIN477.840.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Evden denize servis
    ABONE OL
    11.08.2020 - 07:00 | | AA

    Evden denize servis

    Büyükşehir, Engelsiz Plajlar projesiyle 2016’dan bu yana sahillere kurduğu rampa ve şezlonglarla engelli vatandaşların denize girmesini sağlıyor

    Evden denize servis

    Büyükşehir Belediyesi, 15 engelsiz plajda engelli vatandaşların denize girmesini sağlıyor. Belediye ekipleri, talepte bulunan engelli vatandaşları evlerinden alıp denize götürdükten sonra yeniden eve bırakıyor. Ortaca ilçesinde marangoz ustası olarak görev yapan ve geçirdiği iş kazası sonrası yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdüren Salim Aydoğan (57), uzun bir aradan sonra denize girdi. Aydoğan, “Ortopedi doktoru Büyükşehir Başkanımız Osman Gürün’e bu değerli hizmeti için teşekkür ederim” dedi. Muğla’da birçok yüzme yarışında dereceye giren, bedensel engelli Mustafa Gürbüz de (22), bir yıl aradan sonra denize girdi. Büyükşehir Başkanı Gürün, “Engelli vatandaşlarımızın halkın içinde olmasını sağlıyoruz. Onların yüzünde oluşturduğumuz gülümseme bizim için dünyaya bedel” dedi.

    İLK TURİSTLER RUSYA’DAN

    Türkiye ile Rusya arasında, Kovid-19 önlemleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla 178 Rus turist Muğla’ya geldi. Mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos’ta İstanbul ve Ankara, dün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlandı. Moskova’dan kalkan uçak, 07.20’de Dalaman’a iniş yaptı. Havalimanına, aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. l 

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Futbolcu Melike’den Şendil’e tepki: Açıklama cahilce gülüyorum

    Futbolcu Melike’den Şendil’e tepki: Açıklama cahilce gülüyorum

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Rektör Bağ görevinden uzaklaştırıldı

    Rektör Bağ görevinden uzaklaştırıldı

    Sıradaki Haber