Evden denize servis

Büyükşehir Belediyesi, 15 engelsiz plajda engelli vatandaşların denize girmesini sağlıyor. Belediye ekipleri, talepte bulunan engelli vatandaşları evlerinden alıp denize götürdükten sonra yeniden eve bırakıyor. Ortaca ilçesinde marangoz ustası olarak görev yapan ve geçirdiği iş kazası sonrası yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdüren Salim Aydoğan (57), uzun bir aradan sonra denize girdi. Aydoğan, “Ortopedi doktoru Büyükşehir Başkanımız Osman Gürün’e bu değerli hizmeti için teşekkür ederim” dedi. Muğla’da birçok yüzme yarışında dereceye giren, bedensel engelli Mustafa Gürbüz de (22), bir yıl aradan sonra denize girdi. Büyükşehir Başkanı Gürün, “Engelli vatandaşlarımızın halkın içinde olmasını sağlıyoruz. Onların yüzünde oluşturduğumuz gülümseme bizim için dünyaya bedel” dedi.

İLK TURİSTLER RUSYA’DAN

Türkiye ile Rusya arasında, Kovid-19 önlemleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla 178 Rus turist Muğla’ya geldi. Mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos’ta İstanbul ve Ankara, dün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlandı. Moskova’dan kalkan uçak, 07.20’de Dalaman’a iniş yaptı. Havalimanına, aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. l