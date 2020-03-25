BİST89.2865,98EURO6,92-0,13USD6,42 0,01ALTIN335,312,32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Eve servis hizmeti
    ABONE OL
    25.03.2020 - 00:02 |

    Eve servis hizmeti

    Bayındır’da da koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

    Eve servis hizmeti

    Temizlik ve denetim çalışmaları sürerken, 65 yaş üstü ve dışarı çıkmak istemeyen vatandaş için Bayındır Belediyesi ve Bayındır Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın işbirliğinde ‘’Eve Servis’’ hizmeti veren esnafın listesi yayınlandı. Ayrıca Bayındır Belediyesi tarafından oluşturulan bir ekip ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları telefon ile arayıp ihtiyaçlarını not alıyor ve tedarik ediyor.

    Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.
    daha fazla video için
    İbrahim Tatlıses: Balkonda çıkıp oturunİzmir'de yaşayan şarkıcı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Baraj 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Baraj dizisi 13. son bölüm kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

    Baraj 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Baraj dizisi 13. son bölüm kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Sıradaki Haber