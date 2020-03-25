Temizlik ve denetim çalışmaları sürerken, 65 yaş üstü ve dışarı çıkmak istemeyen vatandaş için Bayındır Belediyesi ve Bayındır Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın işbirliğinde ‘’Eve Servis’’ hizmeti veren esnafın listesi yayınlandı. Ayrıca Bayındır Belediyesi tarafından oluşturulan bir ekip ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları telefon ile arayıp ihtiyaçlarını not alıyor ve tedarik ediyor.