Evin önünde en duygusal nöbet!

Eşyasını, anılarını evden alamayan aileler, evlerin önünde nöbet tutuyor. Oğlunun, sitedeki daireye hamile eşiyle 2 ay önce taşındığını belirten Cemile Orun, “Oğlum işten gelmişti, eşini gidip alacaktı. Aşağıya iniyor, bir anda çöküyor. Dışarı atıyor kendini. Eşi 6 aylık hamileydi, evi 2 ay önce almıştı. Hiçbir şey kalmadı. Oğlum şimdi Buca’da, eşiyle benim evimde kalıyor. İki gün şoktan konuşamadı” dedi. l MELİS KARAKUZULU DHA