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    HaberlerEge Haberleri Evin önünde en duygusal nöbet!
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    09.11.2020 - 00:04 |

    Evin önünde en duygusal nöbet!

    BAYRAKLI’DA, depremden sonra bir bölümü yıkılan Barış Sitesi’nin 4 bloğunda yıkım sürüyor.

    Evin önünde en duygusal nöbet!

    Eşyasını, anılarını evden alamayan aileler, evlerin önünde nöbet tutuyor. Oğlunun, sitedeki daireye hamile eşiyle 2 ay önce taşındığını belirten Cemile Orun, “Oğlum işten gelmişti, eşini gidip alacaktı. Aşağıya iniyor, bir anda çöküyor. Dışarı atıyor kendini. Eşi 6 aylık hamileydi, evi 2 ay önce almıştı. Hiçbir şey kalmadı. Oğlum şimdi Buca’da, eşiyle benim evimde kalıyor. İki gün şoktan konuşamadı” dedi. l MELİS KARAKUZULU DHA

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