12.11.2020 - 00:02 |
Evine dönen ekip karantinaya alındı
İzmir’de yıkıma neden olan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’ne bağlı 25 kişilik ekip, koronavirüs karantinasına alındı.
Görevlerini tamamlayıp Erzurum’a dönen ve Covid-19 belirtileri görülen 6 kişinin testlerin pozitif çıkması üzerine 2 kişi hastanede, 4 kişi de evlerinde karantinaya alındı. Ekibin geri kalanlarının test sonuçlarının negatif çıkmasına rağmen tedbir için evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi.