Evine dönen ekip karantinaya alındı

Görevlerini tamamlayıp Erzurum’a dönen ve Covid-19 belirtileri görülen 6 kişinin testlerin pozitif çıkması üzerine 2 kişi hastanede, 4 kişi de evlerinde karantinaya alındı. Ekibin geri kalanlarının test sonuçlarının negatif çıkmasına rağmen tedbir için evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi.