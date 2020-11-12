BİST1.2792.91EURO9.200.21USD7.79-0.01ALTIN467.00-4.90
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Evine dönen ekip karantinaya alındı
    ABONE OL
    12.11.2020 - 00:02 |

    Evine dönen ekip karantinaya alındı

    İzmir’de yıkıma neden olan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’ne bağlı 25 kişilik ekip, koronavirüs karantinasına alındı.

    Evine dönen ekip karantinaya alındı

    Görevlerini tamamlayıp Erzurum’a dönen ve Covid-19 belirtileri görülen 6 kişinin testlerin pozitif çıkması üzerine 2 kişi hastanede, 4 kişi de evlerinde karantinaya alındı. Ekibin geri kalanlarının test sonuçlarının negatif çıkmasına rağmen tedbir için evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi. 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, geldi mi?

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, geldi mi?

    Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

    Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

    Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

    Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

    İstiklal Marşı 10 kıta sözleri - dinle | İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi?

    İstiklal Marşı 10 kıta sözleri - dinle | İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi?

    Sıradaki Haber