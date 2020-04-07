Evinin mutfağını sınıfa dönüştürdü

DENİZLİ’NİN Sarayköy ilçesinde görev yapan fen bilimleri öğretmeni Yasin Aktaş, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından, öğrencilerinden uzak kalmak istemedi. Mutfakta bulunan masayı öğretmen masası haline getiren Aktaş, cep telefonu kamerasının karşısına geçti. Ders konularını 20’şer dakikalık videolar halinde anlatan Aktaş, videolarını öğrencilerinin erişebildiği sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Aktaş, “Hem evde üretmiş hem de öğrencilerden uzak kalmamış oluyorum. Uzaktan eğitime bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyorum. Yaptığım bu iş, evde mutlu olmamı sağlıyor” dedi.



