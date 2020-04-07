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    HaberlerEge Haberleri Evinin mutfağını sınıfa dönüştürdü
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    07.04.2020 - 07:00 | | Deniz Tokat DHA

    Evinin mutfağını sınıfa dönüştürdü

    DENİZLİ’NİN Sarayköy ilçesinde görev yapan fen bilimleri öğretmeni Yasin Aktaş, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından, öğrencilerinden uzak kalmak istemedi.

    Evinin mutfağını sınıfa dönüştürdü

    DENİZLİ’NİN Sarayköy ilçesinde görev yapan fen bilimleri öğretmeni Yasin Aktaş, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından, öğrencilerinden uzak kalmak istemedi. Mutfakta bulunan masayı öğretmen masası haline getiren Aktaş, cep telefonu kamerasının karşısına geçti. Ders konularını 20’şer dakikalık videolar halinde anlatan Aktaş, videolarını öğrencilerinin erişebildiği sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Aktaş, “Hem evde üretmiş hem de öğrencilerden uzak kalmamış oluyorum. Uzaktan eğitime bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyorum. Yaptığım bu iş, evde mutlu olmamı sağlıyor” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
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    Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
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