BİST98.8420.00EURO7.690.07USD7.050.09ALTIN385.850.61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Evinizden pide yapmak çok kolay!
    ABONE OL
    05.05.2020 - 07:00 |

    Evinizden pide yapmak çok kolay!

    Kovid-19 önlemleri kapsamında evde kalan vatandaşların zamanı daha verimli bir biçimde geçirmesi için online pilates, online fiztoterapi ve tiyatro gibi birçok hizmet sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı lezzetlerinin yer aldığı online yemek tarifleri programı da yayımlıyor.

    Evinizden pide yapmak çok kolay!

    Kovid-19 önlemleri kapsamında evde kalan vatandaşların zamanı daha verimli bir biçimde geçirmesi için online pilates, online fiztoterapi ve tiyatro gibi birçok hizmet sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı lezzetlerinin yer aldığı online yemek tarifleri programı da yayımlıyor. Programın ilk tarifi ramazan pidesi oldu. Denizli Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “İnşallah bu zor günleri atlatacağız, sağlıklı günler yakındır” dedi.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
    daha fazla video için
    Yıldız Tilbe canlı yayında komşularına konser verdiŞarkıcı Yıldız Tilbe, Instagram'dan yaptığı canlı yayın sırasında komşularına şarkı söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS nedir, ne zaman? YKS tarihi son durum 2020

    YKS nedir, ne zaman? YKS tarihi son durum 2020

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    Doktordan doktora tatlı

    Doktordan doktora tatlı

    Sıradaki Haber