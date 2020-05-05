Evinizden pide yapmak çok kolay!

Kovid-19 önlemleri kapsamında evde kalan vatandaşların zamanı daha verimli bir biçimde geçirmesi için online pilates, online fiztoterapi ve tiyatro gibi birçok hizmet sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı lezzetlerinin yer aldığı online yemek tarifleri programı da yayımlıyor. Programın ilk tarifi ramazan pidesi oldu. Denizli Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “İnşallah bu zor günleri atlatacağız, sağlıklı günler yakındır” dedi.