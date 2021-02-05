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    HaberlerEge Haberleri Evinizin konforunda konaklama keyfi
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    05.02.2021 - 07:00 |

    Evinizin konforunda konaklama keyfi

    Çeşme Altın Yunus, pandemiyle değişen konaklama ve tatil anlayışına uygun olarak Altın Yunus Homes konseptini hayata geçirdi.

    Evinizin konforunda konaklama keyfi

    Çeşme Altın Yunus, pandemiyle değişen konaklama ve tatil anlayışına uygun olarak Altın Yunus Homes konseptini hayata geçirdi. Dört mevsim konaklamaya uygun olan 28 ve 50 metrekarelik yaşam alanlarında; Beach Plus, Marin Plus ve Marin olmak üzere üç farklı oda tipinde tatil imkanı sunuluyor. Güvenli tatil, farklı dönemler ve farklı oda tiplerine göre, aylık 13.900 liradan başlıyor.

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