Evladını geç buldu erkenden kaybetti!

Bornova’da kasım ayında boşanmak üzere olduğu eşi Turgay Çelik tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Seda Çelik’in olaydan beş gün önce yaklaşık 16 yıldır görmediği babası Abdullah Küçükyaylalı ile kavuştuğu belirtildi. Evlat hasretini yalnızca beş gün dindirebilen Küçükyaylalı sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Yıllarca süren evlat hasretini sadece beş gün dindirebilen Küçükyaylalı, olayın olduğu gün kızı Seda Çelik’in torunlarıyla birlikte oturduğu eve geleceğini ancak gelemediğini söyledi.

Küçükyaylalı, “Başıma gelen bir olayın ardından cezaevine girdim. Bu sürede de eşimle boşandık. Hem cezaevindeyken hem de çıktıktan sonra Seda benimle görüşmek istememişti. Çünkü çevresi kendisine, ‘Baban cezaevinden çıkınca seni öldürecek’ diye yalan söylemiş. Ben bunu duyunca kendisine doğru olmadığını söyledim ve cinayetten bir hafta önce buluştuk. O buluşmada, ‘Baba seni bana hep kötülediler. Gerçekleri bilmiyordum’ dedi. Cuma günü torunlarımı alıp bana gelmesi konusunda sözleştik ve ayrıldık. Kızımı beklerken cenazesi geldi” dedi. Kızıyla görüşmediği yıllarda bile maddi olarak destek olduğunu kaydeden Küçükyaylalı, şunları söyledi:

Torunlarını istiyor

“Benim para gönderdiğimi dahi söylememişler. İlk buluşmamız çok güzeldi. Cuma günü çocuklarını alıp gelecekti. İlk kez torunlarımı görecektim. Yıllar sonra kavuştuktan sonra mutluluk hayalleri kurarken yeniden umutsuzluğa düştüm. Beklemek zorundayım. Devletimize ve adaletimize güveniyorum.” Küçükyaylalı ayrıca, torunlarını da yanına almak istediğini sözlerine ekledi.