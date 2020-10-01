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    01.10.2020 - 02:06 | | BURHAN CEYHAN DHA

    Evlat sevgisi

    Aydın Efeler’de yaşayan Süleyman Yıldırım, doğuştan zihinsel engelli oğlu Ramazan’ı mutlu etmek için her gün 2 km yürüyor

    Evlat sevgisi

    Aydın Efeler’de yaşayan Süleyman Yıldırım (66), 3 çocuğundan en küçüğü zihinsel engelli oğlu Ramazan Yıldırım’ı (29) mutlu etmek için 25 yıldır her akşam elinden tutup, 2 kilometre yürüyor. 4 yaşında yürümeye başlayan, ancak tek başına kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan Yıldırım’a ailesi 29 yıldır, bir bebek gibi özenle bakıyor, altına bezini bağlayıp, yemeğini yediriyor. Baba Yıldırım, yürümeyi seven oğlunu mutlu etmek için 25 yıldır her akşam elinden tutup, 2 kilometre birlikte yürüyor. Pazarcılık yapan Serdar Yıldırım da işinden fırsat buldukça kardeşiyle ilgileniyor, haftanın bir günü birlikte yürüyor.

    Üstüne titriyorlar

    Ramazan’ın üzerine titreyen baba Yıldırım, “Yıllarca, inşaatlarda ustalık yaptıktan sonra emekli oldum. Ramazan, doğuştan zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Tedavisi için uğraştık ama çaresi olmadı. Bir bebek gibi bakıyoruz. En çok gezmeyi seviyor. Eğer yürüyüş yapmazsa sinirleniyor, canı çok sıkılıyor. Birlikte her gün 2 kilometre yürüyoruz. 4 yıl yürüyemedi, yatalak oldu, sonra hep yürümeye başladı. Devlet bize evde bakım ücreti veriyor. Kendi maaşımla da takviye ediyor, oğlumun ihtiyaçlarını karşılıyorum” dedi. Hayatları boyunca oğullarına bakacaklarını kaydeden anne Keziban Yıldırım da, “Daha önceki yıllarda huzurevine yatırmak istediler, kabul etmedik. Kendimiz, elimizden geldiği kadar bakacağız” diye konuştu.

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