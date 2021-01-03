Evlatlarına yeniden kavuştu

İzmir Bornova’da yaşayan, 7 yıl önce Multiple Skleroz (MS) hastalığı teşhisi konulan 2 çocuk annesi 22 yaşındaki İlhan Keskin, uygulanan özel bir tedaviyle yürümeye başladı. Ayakları ve kollarında güç kaybı nedeniyle yatağa bağımlı kalan Keskin, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi’nde nöroloji uzmanı Dr. Armağan Uysal tarafından muayene edildi. Sağlık Bakanlığı’nın MS hastaları için yurtdışından getirdiği ilacı kullanan Keskin, 3 ay sonra yeniden yürümeye başladı.

‘Umutsuz olmayın’

Yatağa bağımlı kalmanın çok acı olduğunu anlatan Keskin, “Çocuklarım yanıma geliyordu ayağa kalkamıyordum, kollarım tutmadığı için sevemiyordum. O günlerde hayattaki en büyük isteğim çocuklarıma yeniden sarılmaktı” dedi. Tedavi sürecinde umudunu kaybetmediğini ifade eden Keskin, “Benim sağlığıma kavuşmamda doktorumun ve Sağlık Bakanlığı’nın çok büyük katkısı var. Onlara çok teşekkür ederim. MS hastalarının yaşadıkları ataklar karşısında morallerini bozmamalarını öneriyorum” diye konuştu.

Dr. Armağan Uysal da, “Aylık ya da 6 aylık periyotta ilaçlar var. Biz uygulanan tedaviye yanıt vermediğini görünce ayda bir damardan verilen bir ilacı uygulamaya karar verdik. İlk 6 ay bunu kesintisiz yaptık. Her hastada bu tedavi olumlu sonuç vermiyor” dedi.



