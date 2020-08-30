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    30.08.2020 - 00:04 |

    Evlerden kutlanacak

    Bornova, Kurtuluş Savaşı ve Türk Tarihi’nin en önemli zaferlerinden olan Büyük Taarruz’un 98. yıldönümünün coşkusunu koronavirüs önlemleri çerçevesinde Belediye meclis üyeleri ve bürokratların katılacağı, Bornovalının ise evlerinin balkonlarından eşlik edeceği fener alayıyla yaşayacak.

    Evlerden kutlanacak

    Bornova Viyadükleri’nin altından saat 20.00’da başlayacak kortej geçişi, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Mustafa Kemal Caddesi, kırmızı beyaza boyanacak. Sosyal mesafeye uygun şekilde katılımcıların maskeli şekilde yer alacağı kortejde efeler en önde yürüyecek. Vatandaşlar, kendilerini selamlayacak olan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile meclis üyesi ve bürokratlarına ellerinde bayraklarla balkonlarından eşlik edecek. Başkan Mustafa İduğ, “Geniş katılımlı etkinlikler yapmak yerine, coşkuyu evlere taşıyacağız” dedi.

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