Evlerden kutlanacak

Bornova Viyadükleri’nin altından saat 20.00’da başlayacak kortej geçişi, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Mustafa Kemal Caddesi, kırmızı beyaza boyanacak. Sosyal mesafeye uygun şekilde katılımcıların maskeli şekilde yer alacağı kortejde efeler en önde yürüyecek. Vatandaşlar, kendilerini selamlayacak olan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile meclis üyesi ve bürokratlarına ellerinde bayraklarla balkonlarından eşlik edecek. Başkan Mustafa İduğ, “Geniş katılımlı etkinlikler yapmak yerine, coşkuyu evlere taşıyacağız” dedi.